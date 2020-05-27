Adıyaman'da kısıtlamadan sonra az sayıda kişi sokağa çıktı

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından az sayıda kişi sokağa çıktı. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Adıyaman'da az sayıda vatandaş dışarı çıktı. Yasağın sona ermesiyle dışarı çıkan vatandaşlar araçları ile tur atarken, bir çok kişi de yürüyüş yaptı.<br> DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-05-27 00:54:28<br>

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