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Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu'nın ismini Adıyaman'daki iki kardeş yaşatıyor Adnan Menderes hayranı olan eski belediye başkanının 2 yıl arayla dünyaya gelen Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu adlı çocuklarının doğum günü ise 27 Mayıs

İHA

İlk demokrasi şehitleri olarak bilinen ve 27 Mayıs Darbesi'nin ardından idam edilen siyasetçiler Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu'nun ismini Adıyamanlı iki kardeş yaşatıyor. Adnan Menderes hayranı merhum siyasetçi Abdullah Turanlı'nın 2 yıl arayla dünyaya gelen çocukları Adnan Menderes Turanlı ve Fatin Rüştü Zorlu Turanlı'nın doğum günlerinin 27 Mayıs olması dikkat çekiyor.

Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu'nın ismini Adıyaman'daki iki kardeş yaşatıyor Adnan Menderes hayranı olan eski belediye başkanının 2 yıl arayla dünyaya gelen Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu adlı çocuklarının doğum günü ise 27 Mayıs

İlk demokrasi şehitleri olarak bilinen ve 27 Mayıs Darbesi'nin ardından idam edilen siyasetçiler Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu'nun ismini Adıyamanlı iki kardeş yaşatıyor. Adnan Menderes hayranı merhum siyasetçi Abdullah Turanlı'nın 2 yıl arayla dünyaya gelen çocukları Adnan Menderes Turanlı ve Fatin Rüştü Zorlu Turanlı'nın doğum günlerinin 27 Mayıs olması dikkat çekiyor.
Adnan Menderes hayranı olan ve 19631967 yılları arasında Kahta Belediye Başkanlığı yapan Abdullah Turanlı iki çocuğuna, ilk demokrasi şehitleri olarak bilinen eski Başbakan Adnan Menderes ile dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun ismini verdi. 27 Mayıs 1963 yılında dünyaya gelen Adnan Menderes Turanlı ile 27 Mayıs 1965 yılında dünyaya gelen Fatih Rüştü Zorlu Turanlı'nın 2 yıl arayla 27 Mayıs tarihinde doğması ise şaşırtıyor.
Ailesi Demokrat Parti'de siyaset yapan ve 16 Kasım 1926 yılında doğan Abdullah Turanlı, 27 Mayıs 19760 darbesi sonrasında Demokrat Parti'nin yerine kurulan Yeni Türkiye Partisi'nden siyasete atıldı. Darbe sürecinde biri Adıyaman milletvekili, biri Adıyaman senatörü olan 2 yakını da dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada'da bulunan Abdullah Turanlı, 17 Eylül 1961 yılında Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu'nun idam edilmesinin ardından bu isimleri yaşatma kararı aldı. 27 Mayıs darbesinin 3. yıldönümünde oğlu dünyaya gelen Abdullah Turanlı. belediye başkanı seçildiği yıl doğan oğluna Adnan Menderes ismini verdi. Turanlı, 2 yıl sonra dünyaya gelen oğluna ise Fatin Rüştü Zorlu adını verdi. 4 yıl Kahta Belediye Başkanlığı yapan Abdullah Turanlı, 1967 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.
Büyüyen iki kardeşten Fatin Rüştü Zorlu Turanlı yıllardır siyasetin içerisinde yer alırken, son 23 yıldır ise Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürütüyor. Adnan Menderes Turanlı ise gençliğinden itibaren siyasete mesafeli dururken çiftçilik yaparak yaşamını sürdürüyor.
Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, “Rahmetli babam 196367 yıllarında Kahta Belediye Başkanlığı yapmıştır. Aile büyüklerimizden Sırrı Turanlı ve Hüseyin Fırat, Demokrat Parti'nin kuruluşunda yer almıştır. Hüseyin Fırat Mersin Milletvekili, Sırrı Turanlı ise Adıyaman senatörü olarak görev yapmıştır. 1960 ihtilalinde Sırrı Turanlı ve Hüseyin Fırat Yassıada’da yargılanıp cezaevinde yatmışlar. Rahmetli babam da 1960 ihtilalinde yargılanarak Sivas Cezaevinde yatmıştır. Demokrasi şehidimiz merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, mücadeleleriyle milletimiz tarafından her zaman hayırla yad edilecektir. Bilinmelidir ki Anadolu topraklarında bu aziz milletin hak, adalet, milli ve manevi değerlerine kasteden zihniyet her zaman kaybetmeye mahkumdur. Bu duygu ve düşüncelerle, türlü hakaretlere maruz kalarak idam edilen ezan ve demokrasi şehidi merhum Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı rahmetle anıyor, böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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