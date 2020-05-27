Bahçelievler Mahallesi yenileniyor

Adıyaman Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesinde sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Şehrin birçok noktasındaki çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Adıyaman Belediyesi, Bahçelievler Mahallesinde de çalışmalarına devam ediyor.

Mahallenin değişik noktalarında asfalt çalışması sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Alparslan Caddesinde de kaldırım çalışmalarına başladığını söyleyen yetkililer, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti. Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.

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