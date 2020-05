Samsat’ta görüntü kirliliğine neden olan yapılara izin verilmeyecek

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, genel görüntüyü bozan ve kurallara uygun olmayan yapılara izin verilmeyecek.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, 1988 yılında Atatürk Baraj Gölü altında kaldığı için şimdiki yerleşim yerine taşınan Samsat ilçesinde, 2017 yılının Mart ayı ve 2018 yılının Nisan ayında meydana gelen depremler neticesinde AFAD tarafından 403 konutun tamamlanarak sahiplerine teslim edildiğini, geri kalan hak sahiplerine ise aşamalı olarak konutların yapılacağını belirtti.

Belediye Başkanı Halil Fırat, her türlü doğal şartlara dayanıklı ve güzel bir estetik ile imal edilen bu konutların, yanlış tadilatlarından dolayı oluşabilecek can veya mal kayıpların da çok ciddi kanuni sorumlulukları olduğunu söyledi.

Başkan Fırat, "Güzel bir Samsat için hepimize ödevler düşüyor. Manevi çöküntüleri tam olarak ortadan kaldıramasak da fiziki şartları iyileştirme, yaşamı normalleştirme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ancak, vatandaşlarımızın evlerine yaptıkları her tadilat şehircilik anlamında, düzenli imar anlamında kentimize yansıyacaktır. Bu sebeple tadilat planlarını bu bakışla dikkatle ve özenle yapmalıdırlar. Bu sayede evlerini ilk teslim alanların örnek tutumu daha sonra alanlar veya ikinci etap evlerini teslim alanlar için de örnek oluşturacaktır. Genel görüntüyü bozan, çirkin ve kurallara uygun olmayan yapılara izin verilmeyecek. Bu güzel evlerimizin estetiğini bozmayalım. Biz kıskanılacak bir ilçe oluşturmak istiyoruz ve bunun için bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz" diye konuştu.

