Fıstık bahçesinde kenevir ve tüfek ele geçirildi

'O günler çok özlendi'

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<br>Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA)ADIYAMAN´IN Besni ilçesinde düzenlenen operasyonda, fıstık bahçesinde 824 kök kenevir ile 2 tüfek ele geçirildi.<br>Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Uzunkuyu köyünde R.A.'ya ait bahçede arama yaptı. Arama yapılan fıstık bahçesine ekili 824 kök kenevir ile 2 ruhsatsız tüfek bulundu. Kenevir ve tüfeğe el koyan jandarma, R.A.'yı sorgulamak üzere gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN<br>2020-05-28 13:34:25<br>

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