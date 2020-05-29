Camiler şükür için hayvan kesilerek ibadete açıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilerin yeniden açılması nedeniyle Adıyaman'da şükür için hayvan kesildi.

16 Mart tarihinden itibaren ibadete ara verilen camiler bugün yeniden ibadete açılıyor. Adıyaman’da camilerin ibadete açılması nedeniyle Hacı Süleyman Camii (Yeşil Cami) önünde hayvan kesildi. Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, İl Müftülüğü görevleri tarafından edilen duaların ardından kesimi yaptı.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, “Cenabı Allah’ın lütfu keremine şükür olması, camilerimize ve cemaatimize kavuşmanın bir nişanesi ve Rabbimize bir şükrün ifadesi olarak kurban kesiyoruz. Bu uygulama sadece Adıyamanımızda değil, 81 ilimizde, 900’ün üzerinde ilçemizde olmak üzere binin üzerinde yer ve mekanda şükür kurbanları kesecek. İnşallah bu kurbanlarımızla beraber, kılacağımız cuma namazlarımızla beraber, Cenabı Allah’a yalvararak, dualarımızla bu musibetin, bu salgının tamamen insanlığın üzerinden izole olması için Cenabı Allah’a hep beraber dua edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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