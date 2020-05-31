Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı

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<br>SAMSAT (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyü bir kişide görülen Covid-19 vakası nedeniyle karantinaya alındı.<br>Uzuntepe köyünde yaşayan E.D.'nin (75), görülen semptomlar üzerine gittiği hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. E.D. hastanede tedaviye alındı. E.D.'nin çok sayıda kişiyle temas etmiş olma ihtimalini değerlendiren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, köyün karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından güvenlik güçlerince köyün giriş ve çıkışları kapatılarak kontrol altına alındı. Karantina uygulamasının anonsla duyurulduğu köyde karantina süresince toplu halde Cuma namazı kılınmasının da yasaklandığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Samsat Sercan SAKAR<br>2020-05-31 12:28:19<br>

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