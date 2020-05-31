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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Tutdere, korona vakalarında artış olduğunu söyledi

İHA

Milletvekili Tutdere, korona vakalarında artış olduğunu söyledi

Korona virüs salgınında bayram sonrası vaka sayılarında ciddi bir artış olduğunu söyleyen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, vaka sayılarındaki artışın Adıyaman’da endişeleri arttırmakta ve vatandaşları bayram sonrası kurallara uyma konusunda gerekli hassasiyeti göstermediğini söyledi.
Vatandaşları kurallara uyma ve salgınla mücadelede daha dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Bayram sonrası hükumetin açıklamış olduğu normalleşme tedbirleriyle birlikte korona mücadelesinde yeni bir sürece girmiş bulunmaktayız. Bu yeni süreçte özellikle Adıyaman’a baktığımızda bayram sonrasından bu yana vaka sayılarında ciddi bir artışın olduğunu üzülerek ve endişe içerisinde gözlemlemekteyiz. Vaka sayılarındaki artış Adıyaman’da endişeleri arttırmakta ve vatandaşlarımızın bayram sonrası kurallara uyma konusunda gerekli hassasiyeti göstermediğini ortaya koymaktadır. Şu an caddelere baktığımızda hemşehrilerimizin hem Adıyaman merkezde hem de ilçelerde korona süreci tamamen bitmiş gibi davrandıklarını, çarşıda, pazarda veya açık iş yerlerinde sosyal mesafe kurallarını göz ardı ettiklerini üzülerek görmekteyiz. Atılan normalleşme adımları kesinlikle korona virüsün tamamen bittiği şeklinde algılanmamalıdır. Unutmayalım ki korona virüs etrafımızda dolaşmaya devam etmektedir” dedi.
Tüm Adıyamanlıların kurallara istisnasız uyması gerektiğini vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Salgınla mücadelenin Adıyaman’da tam anlamıyla başarıya ulaşabilmesi bütün yurttaşlarımızın kurallara istisnasız uyması ve bu konuda gösterecekleri üst düzey hassasiyetle mümkün olacaktır. Bunu hiçbir şekilde aklımızdan çıkarmamamız gerekir. İlimiz genelinde vaka sayılarındaki artış, özellikle çevre illerle mukayese yaptığımızda, oldukça fazladır. Bu haliyle tabloya baktığımızda Adıyamanlılar olarak kurallara riayet konusunda gerekli hassasiyeti ve ihtimamı göstermediğimiz sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda Adıyaman’ın yaz sıcakları kara kışa dönebilir. Kurallara uymazsak yaz ortasında kara kışı yaşayabiliriz. Dolayısıyla herkesin kurallara mutlaka uyması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Başta Adıyaman Valiliği olmak üzere tüm kurumlara da çağrıda bulunan Tutdere, “Özellikle Adıyaman Valiliği’nin Adıyaman merkeze, ilçe kaymakamlıklarının ilçelere giriş ve çıkışlarda gerekli kontrolleri istisnasız yapmasını ve öncelikle bu konudaki tedbirlerin arttırılmasını bekliyoruz. Ayrıca hala maske, siperlik ve dezenfektan gibi malzemelere erişmekte zorluk yaşayan hemşehrilerimiz var. Maske, dezenfektan ve siperlik dağıtımı konusunda devlet kurumlarının vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları alanda mutlaka katkı sağlaması gerekiyor. Bizler Korona mücadelesinde her zaman Adıyamanlı hemşehrilerimizin yanında olduk bundan sonra da hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Adıyaman’ımızı, insanlarımızı seviyoruz. Adıyamanlılar olarak hepimiz birbirimizin yaşamından ve sağlığından sorumlu olduğumuzu kesinlikle aklımızdan çıkarmamamız lazım. Adıyamanlıların sağlığı yine Adıyamanlıların, yediden yetmişe tüm hemşehrilerimizin teminatı ve güvencesi altında olmalıdır. Resmi kurumlar ne kadar tedbir alırlarsa alsınlar, nihayetinde korona virüsle en büyük mücadeleyi yurttaşlar olarak bizler göstereceğiz, bizlerin kurallara göstereceği duyarlılık ve hassasiyet belirleyecektir. Kurallara uymalı, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalıyız. Dışarı çıkmak gerektiğinde maske takarak, sosyal mesafeyi koruyarak ve kişisel hijyene dikkat ederek en etkili mücadeleyi vermiş ve hem vatandaşlık görevimizi hem de bu ülkede yaşayan vatandaşlar olarak birbirimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz. Ben bir kez daha korona virüs salgınıyla mücadelenin devam ettiğini hatırlatarak bütün hemşehrilerime çağrıda bulunuyorum, lütfen Adıyamanlılar olarak kurallara riayet konusunda gerekli hassasiyeti ve ihtimamı gösterelim. Kendimizin, sevdiklerimizin ve tüm hemşehrilerimizin sağlığını koruyabilmek için kurallara istisnasız uyalım. Tüm hemşehrilerime bu süreçte göstermiş oldukları dayanışma ruhu ve üstün mücadeleleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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