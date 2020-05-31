Dağtekin'den mega proje açıklaması

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, salgının küresel ekonomiyi derinden etkilediği bir dönemde dahi ülkede yatırımların hız kesmeden devam ettiğini ve bu yatırımlardan Adıyaman'ın da en üst seviyede istifade ettiğini belirtti.

Adıyaman'ın vizyon projeleriyle ilgili ihale tarihlerinin tek tek açıklandığına dikkat çeken Dağtekin, “Adıyaman’ımıza, her zaman olduğu gibi, bu sıkıntılı günlerde de en güzel şekilde hizmet etmenin, hizmet götürmenin çabası içinde olduk, olmaya da devam ediyoruz. İktidar partisi olarak Adıyaman’ımızda bir yandan salgının boyutlarını ve kontrol edilebilirlik sınırlarını en ince ayrıntısına kadar ele alıyor, diğer yandan da ilimizin sosyo ekonomik ve hayatın dinamizmine ilişkin önlemleri harfiyen yerine getirerek daha önce yatırım programına alınan projelerin takibi noktasında somut adımlar atıyoruz. Hem TBMM'de hem de bakanlıklar nezdinde yaptığı güzel çalışmalarla ilimizin kalkınmasına, gelişim ufkuna yön veren başta Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın öncülüğünde milletvekillerimiz, Ankara’da müthiş bir çaba gösteriyorlar. Aynı şekilde Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç da temel hizmetlerin yanı sıra seçim öncesi milletimize vaat ettiği projeleri en kısa zamanda tamamlanması için yoğun gayret sarf ediyor. Allah'a hamd olsun bugün bu çabaların, bu gayretlerin sonuçlarını almaya başladık. Malum, parklar, bahçeler, yeşil alanların kıymetini daha iyi anladığımız zamanlardan geçiyoruz. Modern mimari ve doğayla iç içe olacak şekilde projelendirilen, tamamlandığında ise hem kapladığı alan bakımından hem de en özgün sosyal donatılarıyla Türkiye'nin en prestijli projelerinden bir olacak Adıyaman Millet Bahçesinin yapım ihalesi TOKİ tarafından 20 Temmuz’da yapılacak. Eğri Çayı üzerinde yapılacak bu projenin tamamlanmasıyla vatandaşlarımız 7 gün 24 saat vakit geçirebilecekleri, yürüyüş yapıp, bisiklete binebilecekleri, gençlerimizin; içinde yer alacak olan millet kıraathanesinden faydalanabileceği önemli bir cazibe merkezi olacak. Aynı şekilde Besni ilçemize hizmet edecek Besni Millet Bahçesi de projelendirilerek 2 Temmuz’da inşaat yapım ihalesi yapılacak. Deprem sonrası adeta yeniden inşa ettiğimiz Samsat ilçemizde ise yeni hükumet binasının yapım ihalesi 18 Haziran’da gerçekleştirilecek. Samsatlı kardeşlerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda planlanan yeni hükumet konağı tamamlandığında geçmişimizi ve zamanımızı harmanlayarak geleceği kuşatan hoş ve estetik bir yapıya sahip olacak. Samsat ve Tut ilçemize yapılacak olan tip 250 seyircili spor salonu müjdesini daha önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu modern tesislerin toplam maliyeti ise 4 milyon 800 bin TL’dir. Adıyaman'ın değişim ve dönüşümüne katkı sağlayacak projelerden biri de halk arasında battıçıktı diye tabir edilen Adıyaman Üniversitesi farklı seviyeli kavşak projemizin inşaatında sona yaklaştık. Yaklaşık 35 Milyon TL proje maliyetiyle hayata geçirilen bu projemizde alt yapı çalışmaları sona erdi. Ve yakında üst yapı çalışmalarına başlanacak. Mevcut yol standarttı, konforu ve güvenliğinin artırılması açısından bu proje büyük önem arz etmektedir. Bir diğer önemli projelerimizden biri de GölbaşıAdıyamanKahta Hızlı Tren Projesi. Bilindiği gibi AK Parti iktidara gelir gelmez kalkınma hamlelerinden biri de mevcut demiryolu hatlarının modernizasyonu ve yeni hatların yapılmasıydı. Bir yandan yılların ihmali olan mevcut demiryollarının onarım ve bakımını yaparken bir yandan da bu hatların hızlı trene uyumlu olmasını sağlayacak akıllı ulaşım altyapısını ve sistemlerini entegre ediyoruz. Mevcut hatların, hızlı tren hatlarına geçişi kısa vade de gerçekleşecek işlerdir. GölbaşıAdıyamanKahta Hızlı Tren projemiz ise bu normlara uygun bir şekilde inşa edilecek. Projenin hızlandırılması noktasında yoğun gayret içerisindeyiz. Yani Fırat eksperi hattı üzerinde bulunan tren hatlarının hızlı trene entegre edilmesiyle, GölbaşıAdıyamanKahta hattı; Hızlı Tren Hattı olarak işlev görecek. Adıyaman'ımızın vizyonunu, gücünü, zenginliğini, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız. Özellikle bu zor günleri bir an önce atlatabilmek için, korona virüsü tedbirlerine harfiyen uyarak, sıkıca çalışıp yatırımlarımızla, projelerimizle bolca üreterek yeni normalde çok iyi bir yerde olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.