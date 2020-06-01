Kuyuya düşen kedi branda ile kurtarıldı Adıyaman’da bir çiftçinin su kuyusuna düşen kediyi kurtarmak için sarkıttığı bez parçası kedinin hayatını kurtardı Kedinin kurtulmasıyla sevinç çığlıkları attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyuya düşen kedi branda ile kurtarıldı Adıyaman’da bir çiftçinin su kuyusuna düşen kediyi kurtarmak için sarkıttığı bez parçası kedinin hayatını kurtardı Kedinin kurtulmasıyla sevinç çığlıkları attı

İHA

Adıyaman'da mahsur kaldığı kuyuya sarkıtılan bez brandaya tutunan kedi, tırmanarak kuyudan çıkmayı başardı. Kedinin kurtulmasını sağlayan çiftçinin sevinci görülmeye değerdi.

Kuyuya düşen kedi branda ile kurtarıldı Adıyaman’da bir çiftçinin su kuyusuna düşen kediyi kurtarmak için sarkıttığı bez parçası kedinin hayatını kurtardı Kedinin kurtulmasıyla sevinç çığlıkları attı

Adıyaman’da mahsur kaldığı kuyuya sarkıtılan bez brandaya tutunan kedi, tırmanarak kuyudan çıkmayı başardı. Kedinin kurtulmasını sağlayan çiftçinin sevinci görülmeye değerdi.
Olay, Adıyaman’ın Kahta ilçesi Tütenocak (Bersomik) köyünde meydana geldi. Bahçeye kazılan yaklaşık 3 metrelik su kuyusuna kedi düştü. Bahçeye gelen Hasan ve Fatma Mamaş çifti kediyi görünce onu kurtarmak istedi. Ne yapacaklarına karar veremeyen çift, daha sonra çareyi bez brandayı kuyuya sarkıtmakta buldu. Bez parçasını kuyuya sarkıtan çift, dakikalarca kedinin beze tutunmasını bekledi. Fatma Mamaş, bir süre sonra bez brandaya tutunan kediyi brandayla birlikte yukarı çekti. Kedi tırmanarak kuyudan kurtuldu. Kedinin kurtulduğunu gören Hasan Mamaş, sevinç çığlıkları attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”
YEREL HABERLER İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”
İkinci kattan atlayan kadın yaralandı
YEREL HABERLER İkinci kattan atlayan kadın yaralandı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
TOKİ, Adıyaman ve Kahta konutlarının kurasını çekecek
YEREL HABERLER TOKİ, Adıyaman ve Kahta konutlarının kurasını çekecek
Başkan İzci: “Mavi Marmara saldırısının 10. yılında şehitlerimizi rahmetle anıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan İzci: “Mavi Marmara saldırısının 10. yılında ...
Dağtekin'den mega proje açıklaması
YEREL HABERLER Dağtekin'den mega proje açıklaması
Milletvekili Tutdere, korona vakalarında artış olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, korona vakalarında artış ...
DÜSOİŞ’tan düğün salonlarıyla alakalı açıklama
YEREL HABERLER DÜSOİŞ’tan düğün salonlarıyla alakalı açıklama
Kurtarılan kedisi için sevinç gözyaşları döktü
YEREL HABERLER Kurtarılan kedisi için sevinç gözyaşları döktü
Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
Samsat'ta 1 köy karantinaya alındı Samsat ilçesinde ilk vaka görüldü
YEREL HABERLER Samsat'ta 1 köy karantinaya alındı Samsat ilçesinde ...
Adıyaman'da balkondan düşen 2 yaşındaki Nisa, yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da balkondan düşen 2 yaşındaki Nisa, ...
Başkan Kılınç: “Bölgemizdeki vaka sayılarında artış var”
YEREL HABERLER Başkan Kılınç: “Bölgemizdeki vaka sayılarında artış ...
İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı
YEREL HABERLER İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı
Gölbaşı’nda kamyonet yön levhasına çarptı
YEREL HABERLER Gölbaşı’nda kamyonet yön levhasına çarptı
Kapalı spor salonunda yangın
YEREL HABERLER Kapalı spor salonunda yangın
CHP İl Başkanı Binzet’ten Hızlı Tren eleştirisi
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Binzet’ten Hızlı Tren eleştirisi
Boş spor salonunda çıkan yangın, söndürüldü
YEREL HABERLER Boş spor salonunda çıkan yangın, söndürüldü
Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor
YEREL HABERLER Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X