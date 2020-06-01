Adıyaman'da 2 sokak ve 5 evde karantina uygulaması

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, Covid-19 vakaları gözlenen 2 sokak ve 5 ev karantinaya alındı.<br>Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla kentte Covid-19 vaka sayılarının artmasıyla İmamağa, Bahçelievler, Sıratut, Malazgirt ve Alitaşı Mahallesi'nde 5 ev ile Bahçelievler Mahallesi'nin 962 ve 958 nolu sokakları 14 gün süreyle karantinaya alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararın ardından 2 sokak ile evlerin bulunduğu bölgelerde polis ekipleri önlem alırken sağlık görevlileri de karantinaya alınan adreslerde bulunanları kontrolden geçirdi. <br>DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-06-01 14:03:39<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.