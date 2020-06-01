Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Ali Dursun idaresindeki 46 LR 652 plakalı kamyonet ile aynı istikamete giden Ergün Karadağ idaresindeki 31 R 6616 plakalı otomobil, Kahramanmaraş Karayolu 18. Kilometresinde çarpıştı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan Gamze Karadağ ile 1 yaşındaki Ali Asaf Karadaş yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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