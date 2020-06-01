Adıyaman'da vatandaşlara ücretsiz maske

Adıyaman Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi, bünyesinde bulunan kadın ve gençlik merkezi kursiyerleri tarafından üretilen maskeleri vatandaşlara dağıtılıyor. Daha önce de birçok mahalle ve caddede gerçekleştirdiği ücretsiz maske dağıtımını bu kez Eski Kahta Caddesi’nde gerçekleştiren zabıta müdürlüğü ekipleri, burada bulunan esnaflara ve vatandaşlara da maske ulaştırdı.

Adıyaman Belediyesi’ne dağıttığı ücretsiz maskelerden dolayı teşekkür eden vatandaşlar, tek isteklerinin bir an önce normal hayata dönmek olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.