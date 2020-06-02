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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarp kayalıklarda dini yapı

İHA

Adıyaman'da sarp kayalıklar oyularak yapılan ve yeni tespit edilen dini yapı tescile sunulacak.

Sarp kayalıklarda dini yapı

Adıyaman’da sarp kayalıklar oyularak yapılan ve yeni tespit edilen dini yapı tescile sunulacak.
Adıyaman’ın Gerger ilçesi Eskikent (Temsiyas) köyü sınırlarında yerden 7080 metre yükseklikteki sarp kayalıklar oyularak ve duvar örülerek yapılan dini bir yapı tespit edildi. Daha önceden tescil edilmeyen bu tarihi alan, tescil için Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulacak.
Bir tarafı uçurum olan patika yol ile ulaşılabilen dini yapı 3 bölmeden oluşuyor. İlk bölmeye, kayaya oyulmuş merdiven ile çıkılıyor. Ön cephesi kesme taştan örülmüş olan yapının diğer kısımları kayaya oyulmuş olup, duvarında dışarıya doğru daralan pencere açıklıkları bulunuyor. Yapının içerisinde kaçak kazıcıların açtığı tahmin edilen yuvarlak bir delik bulunuyor. Bölmeler arasında bağlantılar bulunuyor.
Mar Barşamua’nın (Peraş Kalesi) varlığı Yakubi Patriklerinin buralarda 8. Yüzyıldan itibaren ikamet ettikleri ve dar alanlı bir kaya tepesinde HristiyanSuriye hayatını temsil eden bir din merkezi olduğu kaynaklarda yer alıyor. Yapının, 1285 yılında meydana gelen bir depremle yıkılarak kısmen tahrip olduğu ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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