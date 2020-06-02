Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kadına gözaltı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, evlere girerek hırsızlık yapan 3 kadın gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde yaşayan Y.D.'nin evinde yaşanan hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda da şüphelilerin İ.Ö., E.K. ve D.B. isimli kadınlar olduğu belirlendi. Başka evlerden de hırsızlık yaptıkları saptanan 3 kadın, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler sorguya alındı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-06-02 14:04:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.