Adıyaman’da korkutan görüntü Göksu Çayı’nda binlerce balık öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da korkutan görüntü Göksu Çayı’nda binlerce balık öldü

İHA

Adıyaman’da korkutan görüntü Göksu Çayı’nda binlerce balık öldü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Göksu Çayı’nda ölmüş binlerce balığın görüntüsü korkuttu.
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Çataltepe köyü Altınlı Köprü bölgesi Göksu Çayı’nda binlerce balık ölümü gerçekleşti. Toplu balık ölümünün gerçekleştiği Göksu Çayı'nın akış yönünün Çetintepe Barajı inşaatı bölgesinde bir süre önce değiştirildiği öğrenildi. Balıkların yaşadığı Göksu Çayı’ndan kum çıkartıldığı ve yönünün değiştirildiği ifade edildi. Yumurtlama sezonu olduğu için binlerce balığın bıraktığı yumurtalar ve yeni yavrular gölette yaşam mücadelesi veriyor. Toplu balık ölümlerini fark eden köylüler durumu Gölbaşı Kaymakamlığına bildirdi. Kaymakamlık balık ölümlerinin sebebinin araştırılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bilgi verdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin balık ölümlerini etkileyen çevresel faktörler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin ise balıkların ölümüne neden olan şeyin bulunması için balık ve su numuneleri alacağı aktarıldı.
Balık ölümlerini fark ederek sosyal medyada paylaşan ve çiftçilik ile uğraşan Ramazan Ersaran, buna birilerinin ‘dur’ demesi gerektiğini belirterek, milyonlarca balık ve yumurtasının öldüğünü iddia etti. Başka bir vatandaş ise büyük balıkların daha önceden canlı iken vatandaşlar tarafından toplandığını, geriye küçük ölü balıkların kaldığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da online hızlandırılmış kursuna kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Adıyaman'da online hızlandırılmış kursuna kayıtlar ...
Besni’de sarımsak hasadı başladı
YEREL HABERLER Besni’de sarımsak hasadı başladı
Kaldırım işgaline sıkı denetim
YEREL HABERLER Kaldırım işgaline sıkı denetim
Adıyaman’da kahvehaneler kapatılıyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da kahvehaneler kapatılıyor
Milli Eğitim Müdürü Alagöz: “Okullarımız LGS’ye hazırlanıyor”
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Alagöz: “Okullarımız LGS’ye ...
Kahta’da Hayvan Pazarı projesine start verildi
YEREL HABERLER Kahta’da Hayvan Pazarı projesine start verildi
Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kadına gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kadına gözaltı
Kahvehanede internetten okey dönemi
YEREL HABERLER Kahvehanede internetten okey dönemi
Sarp kayalıklarda dini yapı
YEREL HABERLER Sarp kayalıklarda dini yapı
Drift kazayla sonuçlandı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Drift kazayla sonuçlandı: 5 yaralı
Beşpınar Mesire Alanı modern bir görünüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Beşpınar Mesire Alanı modern bir görünüme kavuşuyor
Müdür Alagöz, Kahta MEM personeli ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Müdür Alagöz, Kahta MEM personeli ile bir araya geldi
Müze ve ören yerlerinin turist kotaları belirlendi
YEREL HABERLER Müze ve ören yerlerinin turist kotaları belirlendi
AK Parti'de korona süreci sonrasında ilk toplantı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER AK Parti'de korona süreci sonrasında ilk toplantı ...
Motosiklet devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet devrildi: 2 yaralı
Adıyaman'da vatandaşlara ücretsiz maske
YEREL HABERLER Adıyaman'da vatandaşlara ücretsiz maske
Başkan Kılınç, oturakçı pazarı esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, oturakçı pazarı esnafıyla bir araya ...
Adıyaman Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
İzin gününde 3 hırsızlık şüphelisini yakaladı
YEREL HABERLER İzin gününde 3 hırsızlık şüphelisini yakaladı
İş yerlerinde korona virüs denetimi
YEREL HABERLER İş yerlerinde korona virüs denetimi
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Pozitif çıkanlar ve temaslı kişiler yurtlarda izole ediliyor
YEREL HABERLER Pozitif çıkanlar ve temaslı kişiler yurtlarda izole ...
Adıyaman'da 2 sokak ve 5 evde karantina uygulaması
YEREL HABERLER Adıyaman'da 2 sokak ve 5 evde karantina uygulaması
Adıyaman İl Özel İdaresi 2020 yılı asfalt sezonunu açtı
YEREL HABERLER Adıyaman İl Özel İdaresi 2020 yılı asfalt sezonunu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X