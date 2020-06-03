Adıyaman'da kumar operasyonu: 4 gözaltı

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, kumar oynandığı belirlenen adrese polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda suçüstü yakalanan A.K., İ.K., M.K. ve İ.H.K. gözaltına alındı. Şüphelilere 3 bin 675 lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynatılan 104 iskambil kâğıdı ve 180 lira paraya el konuldu. Kumar oynatılan adres ise polis ekipleri tarafından mühürlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-06-03 12:23:55<br>

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