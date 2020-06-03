Adıyaman'da PKK/KCK propagandasına 1 gözaltı

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle hakkında arama kararı olan Ç.K., gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Ç.K.'nin adresini tespit etti. Ekipler, bugün sabah saatlerinde yaptığı operasyon ile Ç.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-06-03 12:41:10<br>

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