Yeni Hükümet Konağı’nda sona gelindi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, modern mimari yapısıyla dikkatleri üzerinde toplayan ve yapım çalışmalarında sona yaklaşılarak önümüzdeki aylarda hizmete sunulacak olan Yeni Hükümet Konağı ve İl Özel İdaresi Hizmet Binasında incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık’ın da eşlik ettiği inceleme ziyaretinde Vali Aykut Pekmez, binanın vaziyet planı ve kat planını inceledi.

Binanın geldiği aşama hakkında İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı.

Vali Aykut Pekmez, günümüz şartlarına uygun Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek, son teknolojik alt yapıya sahip 55 bin metre kare alan üzerine inşa edilen Yeni Hükümet Konağı Hizmet Binası inşaatında sona yaklaşıldığını ve önümüzdeki aylarda hizmete sunulacağını belirtti.

Vali Aykut Pekmez, “Yeni Hükümet Konağı Hizmet binası, mimarisi ve estetiği ile ilimize yakışır bir bina olacak. Binanın hizmete sunulmasıyla birlikte farklı yerlerde hizmet veren kurumlarımız tek çatı altında toplanarak daha geniş ve ferah bir ortamda Adıyamanlı vatandaşlarımıza çağın gereklerine uygun daha sağlıklı bir şekilde hizmet sunmuş olacaktır” dedi.

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