Esnaflara korona çalışma rehberi afişleri dağıtılıyor

Normalleşme sürecinde kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs (Covıd19) salgın yönetimi ve çalışma rehberleri kapsamında afişler iş yerlerine asılmaya başlandı.
Sağlık Bakanlığınca yayınlanan çalışma rehberi afişleri Adıyaman Valiliği tarafından bastırılarak esnaflara ve işletmelere dağıtımı yapılmaya başlandı. Bastırılan bilgilendirici afişler, iş yerlerinin görünür yerlere asılıyor. Afişlerde el yıkama, maske, eldiven kullanımı, işyerleri, çalışanları, işyeri sahibi ve müşterilerine yönelik kurallara ilişkin alınacak önlemler ve uyulması gereken kurallar hatırlatılıyor.
Adıyaman Valiliği bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri, tüm işletmeleri tek tek ziyaret ederek, bilgilendirici afişlerin dağıtımını yapıp afişte uyulması gereken kuralları hatırlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.