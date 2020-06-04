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Güvercinlerinin yanında ölü bulundu

İHA

Adıyaman'da bir kişi terasında beslediği güvercinlerinin yanında ölü bulundu.

Güvercinlerinin yanında ölü bulundu

Adıyaman’da bir kişi terasında beslediği güvercinlerinin yanında ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 2543 Sokak içerisinde ikamet eden 39 yaşındaki Mustafa Taştan, akşam saatlerinde ailesi tarafından ikamet ettiği evin çatısında bulunan beslediği ve çok sevdiği öğrenilen güvercinlerinin yanında hareketsiz bir şekilde bulundu. Durum üzerine Taştan ailesi durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda Mustafa Taştan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin yapmış olduğu araştırma çalışmalarının ardından Mustafa Taştan’ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan bekar olduğu ve ailesiyle beraber yaşadığı belirtilen Mustafa Taştan’ın güvercinleri çok sevdiğini ve evinin çatısında güvercin beslediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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