Adıyaman´da dağ keçisi camiye girdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mahir ALAN/TUT(Adıyaman),(DHA)ADIYAMAN´ın Tut ilçesinde, bir camiye giren dağ keçisi, vatandaşlar tarafından yakalanarak, doğaya salındı.<br>Olay, ilçeye bağlı Tepecik köyünde meydana geldi. Dağ keçisi, kapısı açık olan Tepecik Camisi'ne girdi. Durumu fark eden köylüler, camiye giren dağ keçisini yakalamaya çalıştı. Güvenlik korucuları ve köylüler, caminin 2'nci katına kaçan dağ keçisini uzun uğraşlar sonunda yakaladı. Yakalanan keçi, doğaya bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Tut Mahir ALAN<br>2020-06-04 11:34:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.