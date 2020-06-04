Adıyaman’a 70 gün aradan sonra ilk uçuş

Normalleşme adımları kapsamında Adıyaman Havalimanı'na 70 gün aradan sonra ilk uçuş yapıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 70 gündür yapılamayan uçak seferleri bugün itibariyle yeniden başladı. İstanbul’dan Adıyaman Havalimanı'na ilk uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağına, havalimanına ait itfaiye araçları tarafından su püskürtüldü. Sevinçle karşılanan yolcu uçağı, yolcuları bıraktıktan sonra Adıyaman’dan yolcu alarak İstanbul’a gitmek üzere havalandı.

Adıyaman Havalimanı'na gelen yolcuların ateş kontrolleri havalimanı girişinde yapılıyor. Sosyal mesafeye uyulan havalimanında aynı zamanda maskesiz yolcuların maske takmaları isteniyor. Maskesi bulunmayanlar havalimanına alınmıyor. Havalimanında işlemleri tamamlanan yolcular uçaklara alındıkları esnada kendilerine uçak görevlileri tarafından hijyen setleri dağıtılıyor. Uçaklara maskeli şekilde alınan yolcular, yolculuk süreleri bitene kadar maskelerini hiçbir şekilde çıkartmamaları konusunda da uyarılıyor.

İstanbulAdıyaman arasında her gün 1 kere gelişgidiş şeklinde sefer yapılacağı belirtildi. Adıyaman Havalimanı'nda Salı ve Cuma günleri ise AnkaraAdıyaman, AdıyamanAnkara seferleri yapılacak.

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