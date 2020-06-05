Adıyaman'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP eski il başkanının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, HDP eski il başkanı Abuzer Küçükkelepçe, EğitimSen eski İl Başkanı Ayşegül Yücetaş ile R.A., E.G. ve C.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yasaklı yayınlar ile dijital materyaller ele geçirildi.<br>Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-06-05 11:09:46<br>

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