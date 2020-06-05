Adıyaman'da eve giren hırsızlar 15 bin lira çaldı

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN´da, bir eve giren hırsız veya hırsızlar 15 bin lirayı çalarak kaçtı.<br>Olay, gece geç saatlerde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saat 03.00 sıralarında evine gelen Suriye uyruklu Muhammer Muarim, kapısının açık olduğunu fark etti. Evde yaptığı incelemede, yatak odasında bulunan 15 bin lirasının çalındığını anlayan Muarim, polisi arayarak ihbarda bulundu. Şikayet üzerine eve gelerek parmak izi incelemesi yapan polisler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını araştırmaya başladı. Polis, 15 bin lira çalarak kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-06-05 11:21:46<br>

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