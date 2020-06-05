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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahta’da yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor

İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bozulan yolların onarım çalışmalarına devam ediyor.

Kahta’da yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bozulan yolların onarım çalışmalarına devam ediyor.
Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçe genelindeki yol bakım onarım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, çalışmalar kapsamında bazı yolların asfaltlandığını söyledi.
İlçemizde bozulan ve deforme olan yolları yapmaya ve onarımını yapmaya ara vermeden devam ediyoruz. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetleri de dikkate alarak yollarda asfaltlama çalışması yapıyor” diye konuştu.
Vatandaşlar ise, belediye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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