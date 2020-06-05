Adıyaman'da 2 köy karantinaya alındı

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)-ADIYAMAN'da, Sarıharman ve Kustepe köyleri, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.<br>Merkeze bağlı Sarıharman ve Kustepe köylerinde yaşayan 2 kişinin yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da 2 köyün, 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine güvenlik güçleri, köyleri giriş-çıkışlara kapattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-06-05 17:52:54<br>

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