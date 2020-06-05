Kandemir’den 5 Haziran Dünya Çevre günü mesajı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir, 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı yayımladı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir, “Çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.

Son yüzyılda yaşanan hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme ve doğal kaynakların fütursuzca tüketiminin olumsuz etkileri, yaşam kalitesini ve sürekliliğini tehdit eder hale gelmiştir. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde insanlığın gelecekte çok ciddi çevre sorunları ile yüzleşmek zorunda kalacağı unutulmamalıdır. Bu boyutuyla daha yaşanabilir bir dünya ideali, devletlerin olduğu kadar bireylerin de temel gayesi olmalıdır.

Dünyayı etkisi altına alan ve tehdit unsuru haline gelen Covid19 sürecindeki bulaş riskinin azaltılmasındaki en önemli faktörler sosyal mesafe, temas ve temizliktir. Bu sürecin bizlere öğrettiği en önemli kazanımlardan biri şüphesiz ki kişisel temizlik ve çevre temizliğidir. Bu süreçte sıklıkla kullandığımız eldiven, maske ve kişisel temizlik ürünlerinin gelişigüzel çevreye atılmaması, çevre temizliğine dikkat edilmesi gibi faktörler pandeminin azalmasında önemli bir rol oynayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Çevre Günü'nü kutluyor, Covid19 sürecinin kişisel ve çevre temizliğinin de etkisiyle biran önce bitmesini diliyor, gelecek yıllarda 5 Haziran Dünya Çevre Gününü geçmiş yıllardaki gibi daha coşkulu kutlamayı temenni ediyorum” ifadelerini kullanıldı.

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