Takla atan otomobil sürücüsü güçlükle çıkartıldı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Besni istikametine gelmekte olan Ş.C. sevk ve idaresindeki 02 AAL 926 plakalı otomobil, Besni itfaiyesi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Kazada ters dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ş.C., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücü olay yerine gelen ambulansla kontrol amaçlı Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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