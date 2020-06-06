Çocukları korkutan yılanı itfaiyeciler yakaladı

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, sokakta oyun oynayan çocukların gördüğü yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.<br>Alitaşı Mahallesi'nde, sokakta oyun oynayan çocuklar, duvar kenarında yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan gördü. Korkan çocukların durumu ailelerine bildirmeleri üzerine, itfaiyeye ihbarda bulunuldu. Gelen itfaiyeciler, yılanı kısa sürede yakalayıp özel kutuya koyarak, doğal yaşam alanına bıraktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-06-06 17:15:18<br>
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