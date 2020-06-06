Adıyaman'da iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, çalıştığı inşaatın 2'nci katındaki iskeleden dengesini kaybederek düşen işçi Hasan Sönmez (50), yaralandı.<br>Olay öğleden sonra Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bina inşaatının 2'nci katında çalışan Hasan Sönmez (50), üstünde bulunduğu iskeleden dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan Sönmez, çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-06-06 17:46:36<br>
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