Çizgili sırtlanı köpeklere parçalatıp, öldürenlere 30 bin lira ceza

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için 'kırmızı liste'de yer alan çizgili sırtlana, 2 köpeği saldırtan ve daha sonra av tüfeği ile vurarak öldüren 4 kişiye, 30 bin lira ceza uygulandı. Şüpheliler hakkında adli soruşturma da başlatıldı.<br>Dandırmaz köyü kırsalında geçen hafta, 4 kişi nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlana yanlarındaki 2 köpeği saldırttı. Kanlar içinde kalan sırtlan, daha sonra aynı kişiler tarafından av tüfeği ile ateş edilerek öldürüldü. Sırtlanı öldüren kişiler daha sonra çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı. <br>Tepkiye yol açan olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliler A.S., H. T., Ö.Ö. ve H.S.'yi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 4 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 bin lira idari para cezası verildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında, adli soruşturma da başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-06-07 13:03:26<br>
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