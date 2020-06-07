Bu çocuk artık çok ünlü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde refüje çarpan otomobil devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Yakup Güllü idaresindeki 34 PF 4805 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Otomobilin refüje çarpma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.