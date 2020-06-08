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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Odunluğa giren yılan yakalanarak doğaya salındı

İHA

Adıyaman'da, bir ikametin odunluğuna giren yılan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak doğaya bırakıldı.

Odunluğa giren yılan yakalanarak doğaya salındı

Adıyaman’da, bir ikametin odunluğuna giren yılan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak doğaya bırakıldı.
Bahçecik Mahallesinde bulunan bir ikametin odunluğuna giren yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yılan yakalama aparatı ile yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki siyah yılanı kontrollü bir şekilde yakaladı. Yakalanan yılan daha sonra kafese konuldu. İtfaiye ekipleri yakaladıkları yılanı daha sonra kent merkezinden uzak kırsal bir alana bırakarak doğaya salıverdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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