Odunluğa giren yılan yakalanarak doğaya salındı

Adıyaman’da, bir ikametin odunluğuna giren yılan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak doğaya bırakıldı.

Bahçecik Mahallesinde bulunan bir ikametin odunluğuna giren yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yılan yakalama aparatı ile yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki siyah yılanı kontrollü bir şekilde yakaladı. Yakalanan yılan daha sonra kafese konuldu. İtfaiye ekipleri yakaladıkları yılanı daha sonra kent merkezinden uzak kırsal bir alana bırakarak doğaya salıverdi.

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