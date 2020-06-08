21 yaşındaki kadın kalp krizinden öldü

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Adıyaman’da evde aniden fenalaşan 21 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden ve yaklaşık 89 ay önce evlendiği öğrenilen 21 yaşındaki Pınar Altındar, önceki gün evde aniden fenalaştı. Yakınları tarafından çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Genç kadının kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

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