Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı

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Adıyaman’da havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesinde iki katlı bir evin havalandırma boşluğuna düşen kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven ile havalandırma boşluğuna indi. Buradaki yavru kediyi alan itfaiye eri, kediyi kurtardı.

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