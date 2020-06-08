Anız yangınları başladı

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Adıyaman’da anız yangını bitişikteki ekili araziye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Yenigüven köyünde meydana geldi. Neden çıktığı bilinmeyen anız yangını biranda büyüdü. Anız yangını bitişikteki ekili araziye sıçramadan olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Üç araç ile yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, bitişikteki ekili araziye sıçramadan söndürüldü.

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