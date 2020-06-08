Tüfek ve tabancalar ele geçirildi

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında tüfek, kuru sıkı tabancalar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince M.B., M.A., G.T., isimli 3 kişiden toplam 3 adet kuru sıkı tabanca ve G.G., isimli kişiden de 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait 4 adet fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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