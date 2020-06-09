Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

<br>Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da düzenlenen operasyonda, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapanlara yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirdi. Tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan V.T., E.T ve Ş.M.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-06-09 11:05:12<br>
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