Tefecilik iddiasında 3 gözaltı

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde tefecilik yaptıkları iddia edilen V.T., E.T. ve Ş.M. isimli 3 kişi, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanan kişiler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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