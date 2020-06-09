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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kreş personellerine video konferans ile eğitim verildi

İHA

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli kullanımı hassasiyetini geliştirmek ve farkındalığını arttırmak amacıyla kreşlerin personellerine ve kreş hizmetlerinden faydalanan çocukların velilerine yönelik olarak video konferans sitemiyle eğitimler gerçekleştirildi.

Kreş personellerine video konferans ile eğitim verildi

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli kullanımı hassasiyetini geliştirmek ve farkındalığını arttırmak amacıyla kreşlerin personellerine ve kreş hizmetlerinden faydalanan çocukların velilerine yönelik olarak video konferans sitemiyle eğitimler gerçekleştirildi.
Pandemi sürecinde artan internet kullanımının çocuklara oluşturabileceği olumsuzlukların önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “Ülkemizde bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve internet yaygın olarak kullanılmaktadır. Pandemi süreci ile birlikte çocuklarımızın internet kullanım sürelerinde istenmedik artışlar görülmektedir. Günümüzde çocuklar teknolojiyi kullanarak öğrenmek, üretmek ve iletişim kurmak konusunda inanılmaz fırsatlara sahiptir. Ancak teknolojinin denetimsiz kullanımı çocukları pek çok risk karşısında savunmasız bırakmaktadır. 06 yaş grubu çocukların bilişim teknolojileri ile uygun bir şekilde tanıştırılması ve çocukların dijital risklerden korunması önem arz etmektedir. Bu anlamda ailelerimize büyük sorumluluk düşmektedir.
Kreş personeli ve kreşlerimizden hizmet alan ailelerimize yönelik düzenlenen eğitimde medyanın ne olduğu, internet ve yeni medya araçlarının ne şekilde kullanıldığı, dijital çağda ebeveyn olmanın zorlukları ve sorumlulukları, dijital medyanın çocukları nasıl etkilediği, bilişim teknolojilerinin çocuklar için fırsatları ve riskleri, çocuklara bilişim teknolojilerinin risklerinden korunması hakkında bilgi verilmiştir. Özellikle pandemi sürecinde artan medya ve internet kullanımının olumsuz etkilerinden çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için ebeveynlerimize düşen görevlerin neler olduğu konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
Bilişim araçlarının bilinçsiz kullanılması ile gelecekte ortaya çıkabilecek madde bağımlılığı, olumsuz örnek teşkil eden karakterlere özenme, her türlü şiddet olaylarının artışı, siber zorbalık, siber hırsızlık, bedensel gelişim bozuklukları, akademik ve sosyal yaşamı etkileyen risklerle karşı karşıya kalma gibi durumların katlanarak artması içten bile değildir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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