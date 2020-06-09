Otomobil ile tır çarpıştı

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Adıyaman’da, tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada tır otomobili metrelerce sürükledi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet A., idaresindeki 44 LD 420 plakalı tır ile Remziye S., idaresindeki 02 AAT 734 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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