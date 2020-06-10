Saman balyaları yandı

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Adıyaman’da anız yangından sıçrayan ateş yaklaşık 100 balya samanın yaktı.

Adıyaman merkeze bağlı Hasankendir ve Güzelyurt köyü arası Mehmet Güven’e ait 60 dönümlük arazide anız yangını çıktı. Yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Anız yangını tarlada bulunan samanlara sıçradı. Tarlada bulunan samandan yaklaşık 100 balya saman yandı. Yangın çevresindeki ekili alanlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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