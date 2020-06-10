Yangında mahsur kalan kuşlar kurtarıldı

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Adıyaman’da evde çıkan yangında mahsur kalan kafesteki kuşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Fatih Mahallesi 2220 sokakta meydana geldi. Erdal Korkmaz’a ait evin ikinci katındaki evin mutfak kısmında yangın çıktı. Dumanları gören aile fertleri kendilerini dışarı attı. Olay yerine çağrılan itfaiye kısa sürede yangına müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü.

Yangında evin içinde kafeste bulunan 2 adet kuş, yangından kurtarıldı. Yangında mutfakta bulunan buzdolabı ve çeşitli eşyalar yandı.

Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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