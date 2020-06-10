Çöp kamyonunun çarptığı 4 yaşındaki Yusuf, hayatını kaybetti

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<br>Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde çöp toplama aracının altında kalan Yusuf Durmuş (4), yaşamını yitirdi.<br>Kaza, öğle saatlerinde Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Kahta Belediyesi'ne ait V.O. yönetimindeti 02 KS 973 plakalı kamyon, sokaktaki Yusuf Durmuş'a çarptı. Durmuş, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Durmuş, doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu, sürücü V.O., ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Haci BOZKURT<br>2020-06-10 15:18:10<br>

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