PKK/KCK operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Adıyaman'da, PKK/KCK terör örgütünün illegal yapılanması olan Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın illegal yapılanması olan Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik gerçekleştirdiği operasyonda HDP ve BDP’nin eski il eş başkanı ve DTK Ekoloji Temsilcisi Abuzer K., eski EğitimSen il başkanı, eski İHD Yürütme Kurulu üyesi ve DTK Kadın Delegesi Ayşegül Y. ile DTK Halk ve İnançlar Komisyonu Temsilcisi Rıza A., DTK Halk ve İnançlar Komisyonu Temsilcisi Celal D. ve E.G.'yi gözaltına aldı. H.F. ise yurt dışında olduğu için adresinde bulunamadı.

Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Şahıslardan Abuzer K., Ayşegül Y., Rıza A., Celal D. tutuklanırken, E.G. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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