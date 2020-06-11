Aranan şahıs yakalandı

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Adıyaman’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 7 ayrı hırsızlık olayı, mala zarar verme, basit yaralama suçlarından toplam da 19 yıl 9 ay 26 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H. Ç. isimli şahsı yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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