Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama

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<br>Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında cumartesi günü sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, HDP eski il başkanı Abuzer Küçükkelepçe, Eğitim-Sen eski il başkanı Ayşegül Yücetaş ile R.A., E.G. ve C.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yasaklı yayınlar ile dijital materyaller ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Küçükkelepçe, Yücetaş, R.A. ve C.D. tutuklanırken, E.G. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-06-11 11:52:06<br>

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