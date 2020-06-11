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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul müdürleri LGS öncesi bir araya geldi

İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde okul müdürleri ve sınav komisyon başkanları liselere geçiş sistemi(LGS) sınavı hakkında yapılacak çalışmalar için bir araya geldi.

Okul müdürleri LGS öncesi bir araya geldi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde okul müdürleri ve sınav komisyon başkanları liselere geçiş sistemi(LGS) sınavı hakkında yapılacak çalışmalar için bir araya geldi.
Kahta Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda okul müdürleri ve sınav komisyon başkanları, bina ve salonlarda uyulması gereken hususlar hakkında bilgilendirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, toplantıda sınav öncesi okullarda yapılacak olan dezenfektan işlemleri ile sınav salonlarında görev alacak olan personelin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında uyarılarda bulundu.
Sınav günü okul alanına araç ve velilerin alınmayacağını kaydeden Müdür Tunçmen, “Sınav günü sınav alanına giren tüm personelimiz ve öğrencilerimiz için dezenfekte işlemleri yapılacak. Daha sonra sosyal mesafe kurallarına uygun olarak öğrencilerimiz maskeli bir şekilde sınav salonlarına girebileceklerdir. 09:30 ve 11:30 saatlerinde 2 oturum şeklinde düzenlenecek olan sınav için öğrencilerimize 2’şer maske temin edilmiştir. Öğrencilerimizin huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sınavlarını tamamlamaları için çalışma arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Toplantı, okul müdürleri ve sınav komisyon başkanlarının korona virüsüne karşı uygulanacak olan tedbirler hakkında soru sorması ve istişare edilmesiyle sona erdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Şube Müdürü Mehmet Bayram, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Koordinatörü Osman Seyarcı ve sınav komisyon başkanları ile okul müdürleri katıldı.

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