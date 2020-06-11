Sağlık çalışanından ailesine, 'koronayı aştım da geldim' afişli sürpriz 

<br>Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde sağlık çalışanı Mahmutcan Müslümoğlu, koronavirüs sürecinde 5 aylık çocuğunu ve eşini memleketine gönderdi. Müslümoğlu, normalleşme adımları ile birlikte ailesinin yanına giderek aracının üzerine 'koronayı aştım da geldim' ve 'sizi çok özledim' yazılı pankartlar asarak sürpriz yaptı.<br>Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Besni Devlet Hastanesi acil servisinde çalışan Mahmutcan Müslümoğlu, 5 aylık oğlu Yağız Aslan ve eşi Ayşe Tuğba Müslümoğlu´nu Osmaniye´nin Kadirli ilçesindeki ailesinin yanına bırakarak görev yerine döndü.<br>Acil serviste 4 ay görev yapan Müslümoğlu, normalleşme adımları ile birlikte izin alarak ailesinin yanına döndü. Aracının üzerine 'koronayı aştım da geldim' ve 'sizi çok özledim' yazılı pankartlar asan Müslümoğlu ailesine sürpriz yaptı. <br>Koronavirüs salgını nedeni ile 4 aydır ailesini görmediğini ve böyle bir sürpriz hazırladığını söyleyen Mahmutcan Müslümoğlu, "Besni Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalışmaktayım. Koronavirüs tedbirleri eşimin ve çocuğumun sağlığı için ailesinin yanına bıraktım 4 aylık onların özlemi nedeniyle böyle bir sürpriz yapmayı düşündüm bunu yapmamdaki en büyük amaç eşimin ve çocuğumun özlemiydi. Eşim ve çocuğum bu sürpriz karşısında çok mutlu oldular" dedi.<br> DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN<br>2020-06-11 21:06:24<br>
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